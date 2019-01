Zerstörte Brücke nach dem Dammbruch.

Quelle: Andre Penner/AP/dpa

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf mindestens 34 gestiegen. Weitere 23 Menschen wurden verletzt geborgen, so die Feuerwehr. Hunderte Menschen wurden nach dem Unglück in Brumadinho noch immer vermisst. Die Zahl der Todesopfer dürfte deshalb weiter steigen.



Der Damm an der Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale war Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine war über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweggerollt.