Die Suche geht weiter (Archiv).

Quelle: Rodney Costa/dpa

Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine im Südosten Brasiliens vor genau einem Monat hat der Zivilschutz die Zahl der Toten auf 179 hochgesetzt. 131 Menschen werden nach wie vor vermisst. Das teilte die Behörde des Bundesstaates Minas Gerais mit. Die Suche gehe zunächst weiter.



Der Damm an der Mine Corrego do Feijao nahe Brumadinho war am 25. Januar gebrochen. Zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm ergossen sich über Teile der Anlage sowie über Brumadinho und nahe Siedlungen.