Schlammlawine in Brasilien

Quelle: AP

Nach dem Bruch eines Damms an einer Eisenerzmine im Süden Brasiliens gelten rund 200 Menschen als vermisst. Nach dem Bruch habe es in der Gemeinde Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais eine Schlammlawine gegeben, berichtete die Zeitung "O Globo". Fotos zeigten eine braune Schlammflut in einem Gebiet mit Häusern. Menschen mussten mit Helikoptern gerettet werden.



Wie groß das überflutete Gebiet ist, war zunächst nicht klar. Der Umweltminister sei auf dem Weg in das Gebiet, twitterte Präsident Jair Bolsonaro.