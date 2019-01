Bei dem Dammbruch in Brasilien kamen zahlreiche Menschen ums Leben.

Quelle: Rodney Costa/dpa

Der in Brasilien gebrochene Staudamm ist erst kürzlich von Experten des TÜV Süd untersucht worden. Bei der Inspektion im September seien "nach unserem momentanen Kenntnisstand keine Mängel festgestellt" worden, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf AFP-Anfrage.



Der Damm an einer Eisenerzmine war am Freitag gebrochen. Eine riesige Schlammlawine ergoss sich über die Mine und umliegende Wohnhäuser. Mindestens neun Menschen starben, Hunderte wurden noch vermisst.