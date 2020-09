Dammbruch in Brasilien (Archiv)

Quelle: Rodney Costa/dpa

Knapp ein Jahr nach dem Dammbruch in einem Bergwerk in Brasilien mit 270 Toten wird Anklage gegen den TÜV Süd und den Bergbaukonzern Vale erhoben. Das teilte die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Minas Gerais mit. Es geht um Umweltvergehen und vorsätzliche Tötung. Der TÜV Süd hatte den Damm abgenommen.



Der Dammbruch von Corrego do Feijao am 25. Januar 2019 war eines der schwersten Unglücke in der Geschichte Brasiliens. 13 Millionen Kubikmeter Schlamm rissen zahlreiche Menschen mit sich.