Ein von der Schlammlawine getroffenes Haus in Brumadinho. Archiv

Quelle: Rodney Costa/dpa

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine am 25. Januar in Brasilien ist der Bergbaukonzern Vale verurteilt worden. Das Unternehmen müsse alle Schäden beheben, ordnete ein Richter an. Eine genaue Summe legte er dem Portal G1 zufolge nicht fest.



Für Schadenersatz hat die Justiz bereits Vermögenswerte von Vale in Höhe von 2,5 Milliarden Euro blockiert. Bei dem Unglück starben mindestens 248 Menschen. Kurz davor hatte die brasilianische Tochter des TÜV Süd die Anlage als sicher eingestuft.