Der TÜV Süd hatte noch im September 2018 in einem Gutachten die Stabilität des Damms attestiert. Aufgrund des Gutachtens war eine Betriebsgenehmigung für die Mine erteilt worden. Inzwischen wurden zahlreiche Mängel in dem Gutachten bekannt. Vale mit Sitz in Rio de Janeiro ist eines der größten Bergbauunternehmen der Welt.