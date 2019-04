Helfer suchen im Schlamm nach Opfern nach dem Dammbruch. Archiv

Quelle: Rodney Costa/dpa

Knapp drei Monate nach der Dammkatastrophe darf der brasilianische Bergbaukonzern Vale seine größte Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais wieder in Betrieb nehmen.



Ein Gericht hob eine einstweilige Verfügung auf und gab damit grünes Licht für die Wiederaufnahme der Produktion. Vale-Aktien legten mehr als drei Prozent zu. Ende Januar war ein Damm in Minas Gerais gebrochen. Eine dadurch ausgelöste Schlammlawine begrub Siedlungen in der Nähe, Hunderte Menschen starben.