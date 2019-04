Assange war am Donnerstag nach fast sieben Jahren Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in London von der britischen Polizei festgenommen worden. Kurz darauf erhob das US-Justizministerium den Vorwurf der Verschwörung gegen den Aktivisten. Er habe sich mit der US-Whistleblowerin Chelsea Manning zusammengetan, um in ein Computernetzwerk im Pentagon einzudringen. In der Folge wurden Zehntausende streng vertrauliche Regierungsdokumente durch Wikileaks enthüllt.