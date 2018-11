"Wir haben also eine ganze Menge anderer Themen, die noch mehr Leute bewegen - allerdings sind die Antworten hierzu auch schwieriger", fügte Günther hinzu. "Für die Kandidaten um den CDU-Vorsitz ist es also bei diesen Themen nicht ganz so einfach sich zu profilieren." Der CDU-Politiker hob hervor, er finde es "absolut begrüßenswert, dass die Kandidaten jetzt alle daran arbeiten, als unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Positionen" wahrgenommen zu werden. "Am Anfang haben sich alle bemüht, keine Angriffsfläche zu bieten. Aber das in so einem Wettstreit bis zum Ende durchzuhalten ist eher schwierig und hätte das Ganze auch langweilig gemacht." Eine gewisse Abgrenzung mache das Rennen spannender.