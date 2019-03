Gerade auf Baustellen wird nach dem Winter mehr eingestellt.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosenzahlen im März laut Experten sinken lassen. Demnach seien rund 2,28 Millionen Menschen ohne Job gewesen, schätzten Volkswirte deutscher Großbanken. Dies wären etwa 86.000 weniger als im Februar und etwa 170.000 weniger als im Vorjahresmonat.



Steigende Temperaturen sorgen demzufolge auf Baustellen, in Gärtnereien und in der Gastronomie für mehr Beschäftigung. Die offiziellen März-Arbeitslosenzahlen veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit am 29. März.