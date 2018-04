Die deutschen Maschinenbauer erwarten ein stärkeres Wachstum. Quelle: Marijan Murat/dpa

Deutschlands Maschinenbauer rechnen in diesem Jahr trotz Risiken mit einem stärkeren Wachstum. Für 2018 werde mit einem Plus von fünf Prozent gerechnet nach einem Zuwachs von 3,9 Prozent in 2017, wie der Branchenverband VDMA mitteilte.



Verbandspräsident Carl Martin Welcker begründete dies mit den bisherigen Auftragseingängen, die nun zu wachsenden Umsätzen führten. Bereits im Januar habe die Kapazitätsauslastung der Branche mit 87,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit April 2012 gelegen.