Dank guter Konjunktur ging die Zahl der Insolvenzen zurück. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der starke Wirtschaftsaufschwung hat die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 1994 gedrückt. Bis zum Jahresende werden 20.200 Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter angetreten haben, schätzt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Das wären 6,3 Prozent weniger als in 2016.



Auch bei den Verbraucherinsolvenzen setzte sich der rückläufige Trend fort: 72.100 Privatleute rutschten in den vergangenen Monaten in die Pleite, 6,7 Prozent weniger als 2016.