Experten erwarten, dass sich der Aufschwung fortsetzt. Symbol Quelle: Marc Müller/dpa

Der Daueraufschwung in Deutschland hat der Staatskasse im ersten Halbjahr einen Rekordüberschuss beschert. In den ersten sechs Monaten nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



Es war der höchste Wert in einem Halbjahr seit der Wiedervereinigung. Der Staat profitiert von sprudelnden Steuern und Sozialbeiträgen. Die Wirtschaft blieb auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs.