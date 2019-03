Spargelbauer Carsten Bolte zeigt den ersten Spargel der Saison.

Quelle: Raphael Knipping/dpa

Bauern haben in Niedersachsen den ersten heimischen Spargel in dieser Saison geerntet. Dank Heiztechnik in speziell vorbereiteten Böden konnten die Landwirte schon mit der Ernte beginnen.



"Wir haben mit warmem Wasser durchspülte Heizschlangen in den Boden gelegt und verwenden eine Dreifachabdeckung", sagte Spargelbauer Carsten Bolte aus Lichtenhorst im niedersächsischen Kreis Nienburg. Mit dem Start der regulären Ernte sei in Deutschland Ende März bis Mitte April zu rechnen, so Koch.