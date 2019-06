Die Sonne strahlt hinter Ähren der Wintergerste. Archivbild

Quelle: Martin Gerten/dpa

Das Hoch "Ulla" heizt Deutschland in den kommenden Tagen ein. Mit Werten von bis zu 33 Grad startet Deutschland in die heiße Sommerwoche. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können diese Top-Werte etwa am Niederrhein erreicht werden. "Die Sonne kann fast ungestört scheinen, es kommt viel warme Luft aus Afrika zu uns", sagte eine DWD-Metereologin.



An der See werden heute mildere Temperaturen von 22 bis 25 Grad erwartet. In den kommenden Tagen können dann mancherorts bis 40 Grad erreicht werden.