21st Century Fox gehört Medienmogul Rupert Murdoch. Quelle: Justin Lane/EPA/dpa

Ein florierendes Kabel- und Filmgeschäft hat dem US-Unterhaltungsriesen 21st Century Fox im Frühjahr gute Ergebnisse beschert. In den drei Monaten bis Ende Juni kletterte der Gewinn demnach im Jahresvergleich um über 80 Prozent auf 925 Millionen Dollar (797 Millionen Euro.



Die Erlöse nahmen um 18 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu. Damit schnitt der Konzern, den Medienmogul Rupert Murdoch größtenteils an den Rivalen Walt Disney verkaufen will, deutlich besser ab als erwartet.