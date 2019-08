Erst kürzlich hatte sich der Berliner Senat auf Eckpunkte für einen Mietendeckel geeinigt, mit dem die Mieten in der Hauptstadt in den kommenden fünf Jahren eingefroren werden sollen. Eine Berliner Bürgerinitiative will zudem die Enteignung großer Immobilienfirmen durchsetzen.



Unterm Strich blieben in den ersten sechs Monaten 603,1 Millionen Euro als Gewinn hängen nach 652,7 Millionen im Vorjahr. Grund: geringere Aufwertungen des Portfolios. Der Konzern vermietet bundesweit rund 165.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten, vor allem in Berlin.