Radfahrer fahren am Morgen am Rheinufer entlang.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island gelangen bis nach Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist im Westen und Norden mit Sturmböen zu rechnen, auf den Bergen und an der Nordsee sogar mit orkanartigem Sturm.



Die Temperaturen steigen am Sonntag laut DWD auf außergewöhnlich milde Höchstwerte zwischen 14 Grad im Nordosten und bis 18 Grad im Südwesten. Am Oberrhein werden teils bis 21 Grad erwartet.