Die Deutsche Telekom hat ihre Geschäftszahlen für 2017 vorgelegt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr auch dank der US-Steuerreform einen deutlichen Gewinnanstieg verbucht. Der Konzernüberschuss kletterte um knapp 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, wie das DAX-Unternehmen in Bonn mitteilte. Allein aus der US-Steuerreform stammten davon 1,7 Milliarden Euro.



Auch für 2018 ist der Konzern optimistisch. Für das laufende Geschäftsjahr peilt er beim operativen Ergebnis ohne Währungseinflüsse ein Plus von rund 4 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro an.