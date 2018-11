Präsident Steinmeier und Prinz Charles in London. Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat als erstes deutsches Staatsoberhaupt an den Gedenkfeiern in Großbritannien zum Ende des Ersten Weltkriegs teilgenommen. Am 100. Jahrestag des 11. November 1918 legte er am Ehrenmal in London einen Kranz nieder. London wertete dies als "historischen Akt".



Steinmeier nahm mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles an der Zeremonie teil. An den Kranz des Bundespräsidenten war ein Text angehängt: Steinmeier bedankt sich für die Versöhnung.