Der historische Hintergrund: Als die Verfassungsväter und -mütter in den späten vierziger Jahren über das Grundgesetz berieten, hatte Deutschland die Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft erst noch vor sich. Das Denken war weitaus stärker als heute von der Vorstellung einer staatlich gelenkten Wirtschaft bestimmt. In der NS-Zeit kannte man es nicht anders - und auch viele Gegner des Nationalsozialismus dachten in planwirtschaftlichen Kategorien.