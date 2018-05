Der Käuferschutz von PayPal klingt verlockend: Kommt die Ware nicht wie beschrieben oder gar nicht an, bekommt der Käufer sein Geld zurück. Der Verkäufer guckt in die Röhre. Geht das so einfach? In der deutschen Rechtsordnung gibt es ein klar definiertes System von Käufer- und Verkäuferrechten. Dieses hebelt PayPal durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aus - und entscheidet nach eigenen Regeln über eine Rückzahlung.