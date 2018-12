Verbindlicher Teil der Einigung sind demnach auch Maßnahmen der Stadt Darmstadt zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs. Den Verbänden zufolge werden zum 1. Juni 2019 Diesel-Fahrverbote und Fahrspurreduzierungen an der Hügelstraße und der Heinrichstraße in Kraft treten. Die Verbote gelten laut dem Umweltministerium für Diesel-Fahrzeuge bis Euronorm 5 und Benziner bis Euronorm 2. Es seien aber auch zahlreiche Ausnahmen vereinbart worden. Neben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) war der ökologische Verkehrsclub VCD an der Vergleichsvereinbarung mit dem Land Hessen beteiligt.