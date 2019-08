Bei der Versteigerung "Ikonen und Legenden Hollywoods" am 25. und 26. September werden fast 1.000 Stücke angeboten. Gerechnet wird mit einem Gesamterlös von mehr als zehn Millionen Dollar. Im Angebot sind unter anderem ein Kleid aus dem Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" (Schätzpreis bis zu 500.000 Dollar), ein Mondfahrzeug aus dem James-Bond-Film "Diamantenfieber" (bis zu 600.000 Dollar), ein Kleid, das Kate Winslet in ihrer Rolle als Rose in "Titanic" aus dem Jahr 1997 trug (bis zu 150.000 Dollar) und eine "Harry Potter"-Brille (bis zu 30.000 Dollar).