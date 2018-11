Darts: Unterbuchner im Achtelfinale

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Michael Unterbuchner hat als erster Deutscher überhaupt beim Grand Slam of Darts das Achtelfinale erreicht. Er bezwang in Wolverhampton Ian White (England) 5:3 und zog durch seinen zweiten Sieg als einziger von drei deutschen Teilnehmern in die K.o.-Runde ein.



Unterbuchner, der in der British Darts Organisation (BDO) spielt, belegte in Gruppe D Platz 2 hinter Gary Anderson (Schottland). Im Achtelfinale trifft er am Donnerstag auf James Wade (England). Max Hopp und Martin Schindler, beide in der Professional Darts Corporation (PDC) vertreten, waren in der Gruppenphase ausgeschieden.