Ab Freitag wollen die USA auf Stahl- und Aluminiumimporte Schutzzölle erheben. Die EU kritisiert dies und will als enger Verbündeter der USA zumindest davon ausgenommen werden. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström rang diese Woche in Washington um eine Zusage und äußerte nach ihrer Rückkehr am Donnerstag die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump diese noch geben werde. Je nachdem, wie die Sache ausgeht, will der Gipfel reagieren. Gegen-Zölle stehen im Raum. In jedem Fall wollen die EU-Länder ihr "Engagement für ein offenes und regelbasiertes multilaterales Handelssystem" bekräftigen.