Junge Freiwillige begrüßen Giffeys Vorschlag. "Die gesellschaftliche Anerkennung ist definitiv nicht so da, wie wir sie gerne hätten", sagt Laura Rupenow. Die 23-Jährige hat ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) gerade absolviert und es in ihr Landschaftsökologie und Naturschutz-Studium in Greifswald eingeschoben. "Ich glaube, dass der Vorschlag, der jetzt aus dem Ministerium kommt, dazu beitragen kann, dass sich da was ändert."