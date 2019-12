Bund und Länder könnten sich auf eine Lastenverteilung einigen - das würde bedeuten, die Länder bekommen Kompensationen für Steuerausfälle. Neben der Bahn könnten auch Fernbusse entlastet werden. Bei der energetischen Gebäudesanierung könnten Kriterien nachgeschärft werden: wer für was, wie lange und unter welchen Voraussetzungen eine Förderung bekommt und was das für den Klimaschutz bringt.



Als schwierig gilt vor allem eine Einigung bei den Punkten Pendlerpauschale und CO2-Preis. In Verhandlungskreisen wird ein denkbares Szenario genannt: Die Anhebung der Pendlerpauschale kommt - aber zugleich eine Verständigung darauf, dass der CO2-Preis direkt zum Start 2021 höher ist und dann auch stärker steigt als bisher geplant. Die genaue Ausgestaltung würde dann bei Verhandlungen im neuen Jahr zu klären sein. Konkret geht es um das Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen, das dann noch einmal geändert werden müsste.