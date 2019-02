Der Bund hat weitere Grundgesetzänderungen vor. Damit soll möglich sein, dass der Bund auch für die "Qualität" von Bildung Vorgaben machen kann, so dass beispielsweise nicht in Kabel und Hardware, sondern auch in Lehrerfortbildung investiert wird. Außerdem will der Bund das Grundgesetz jetzt so ändern, dass die Mitfinanzierung nicht nur bei Schulen, sondern auch in anderen Bereichen, wie etwa dem sozialen Wohnungsbau oder dem Ausbau der Kinderbetreuung, möglich würde, womit ein gewisses Mitspracherecht verankert würde. Denn prinzipiell schwingt immer der Vorwurf mit: Zahlen wir Geld an die 16 Länder und überlassen wir ihnen die Verwendung, kommt es nicht vollständig dort an, wo es hin soll. Außerdem soll eine 50-50-Finanzierung zwischen Bund und Ländern festgeschrieben werden.