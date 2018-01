Nach der Vereinbarung der Visafreiheit in diesem Sommer tritt nun also auch der Assoziierungsvertrag der EU mit der Ukraine in Kraft. Kiew am Ziel? Präsident Petro Poroschenko sieht sein Land spätestens in zehn Jahren an den Brüsseler Verhandlungstischen - als Vollmitglied der EU. Es ist wohl Wunschdenken. Dieser Assoziierungsvertrag ist der erste und bislang einzige in der EU-Geschichte, der keine spätere Beitrittsperspektive zur Union enthält. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der zuletzt 2016 deutlich gemacht hatte, dass für die kommenden 20 bis 25 Jahre ein Beitritt des Landes zur EU unrealistisch sei, legte pünktlich zum Inkrafttreten des Assoziierungsvertrages noch einmal nach.