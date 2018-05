Die Anleger hatten sich jedoch gut eingerichtet mit dem, was sie als "Goldilocks-Szenario" bezeichnen: Sie hofften auf ein langfristiges inflationsfreies Wachstum. Die Risiken hatten sie lange ausgeblendet. Die Umstellung verunsichert sie, daher dürfte es immer wieder ruckeln an den Märkten. Doch auch wenn sie sich von diesem Szenario nun verabschieden müssen: Die Welt geht noch nicht unter, die Bedingungen an den Aktienmärkten werden weiter gut bleiben, glaubt Stefan Rondorf, Investmentstratege der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors. Auch wenn die Zentralbanken die Geldpolitik allmählich strafften, so sei immer noch genügend Unterstützung da.



Auch im Euroraum rechnen Beobachter ja mit einem Ende der Anleihekäufe und vielleicht im kommenden Jahr mit einem ersten Zinsschritt. Wie schnell es hier so weit ist, hängt auch von der konjunkturellen Entwicklung ab. Mit Interesse dürften Anleger deshalb auf die aktuellen Inflationszahlen aus Deutschland schauen. Die Teuerungsrate lag im Februar bei 1,4 Prozent - es ist der niedrigste Stand seit November 2016. Die jüngsten Tarifabschlüsse in Deutschland dürften allerdings auch hier früher oder später wieder zu einer höheren Inflationsrate führen.