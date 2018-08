Nein. Laut Rukwied gibt es eine "sehr heterogene Situation". Bei manchen Bauern gebe es Einbußen von bis zu 70 Prozent, hier müsse sogar von einer "Missernte" gesprochen werden. Andernorts fiel die Ernte hingegen wesentlich besser aus. Klöckner zufolge sind insgesamt 10.000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz gefährdet sind. Das ist etwa jeder 25. Betrieb. Zum Vergleich: Die Dürre 2003 stürzte etwa 4.000 Betriebe in eine solche Krise. Die nun am stärksten betroffen Bundesländer sind laut Landwirtschaftsministerium Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Zwei Bundesländer, das Saarland und Rheinland-Pfalz, haben hingegen kein Interesse am gemeinsamen 340-Millionen-Hilfsprogramm von Bund und Ländern.

Bildquelle: dpa