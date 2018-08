Spielszene aus "PlayerUnknown’s Battlegrounds" Quelle: pubg.com

Erfunden hat es der Ire Brendan Greene, unter dem Pseudonym PlayerUnknown bekannt, mit seinem Spiel "PlayerUnknown’s Battlegrounds", PUBG abgekürzt. Greene erklärt sich den Erfolg dieser Battle-Royale-Spiele so: "Ich glaube, dass es die Freiheit ist, die wir unseren Spielern bieten. Es gibt keinen richtigen Weg, zu spielen. Du kannst Dir eine Bratpfanne schnappen, in Deiner Unterwäsche umherlaufen und so versuchen zu gewinnen, wenn Du magst", sagte er. "Ich glaube, PUBG ist ein ziemlich solider Shooter, aber der Spielverlauf ist jedes Mal ein anderer. Dieses Element zieht die Leute an. Wenn nur noch zehn Spieler übrig sind, gibt es einen echten Adrenalinschub, weil Du nie weißt, was Dich erwartet", so Greene weiter.