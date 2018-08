Das US-Verteidigungsministerium Pentagon in Washington. Quelle: Charles Dharapak/AP/dpa

Das Pentagon ist wohl jahrelang in aller Stille Berichten über mysteriöse Flugobjekte oder UFOs nachgegangen. Das berichten "New York Times" und "Politico". Die Aufwendungen für das Programm zur "Identifizierung von Bedrohungen im Luft-und Weltraum" in Höhe von 22 Millionen Dollar pro Jahr seien jeweils im Verteidigungshaushalt versteckt gewesen.



Demnach hat das Pentagon die Existenz des 2007 ins Leben gerufenen Programmes jetzt bestätigt, aber betont, dass es 2012 eingestellt worden sei.