Man stelle sich vor, man zieht in eine neue Stadt, hat vielleicht nicht viel Zeit, eine Wohnung zu finden, bevor Studium oder der neue Job losgehen. Dazu kommt, dass der Wohnungsmarkt ja sowieso in vielen Großstädten angespannt ist. Umso mehr freut man sich, wenn man - oft über Freunde oder Bekannte ("Wer kennt jemanden, der jemanden kennt…?") - durch Kontakte an jemanden gerät, der im Begriff ist, seine Wohnung aufzugeben und dem ein Nachmieter gerade recht kommt.