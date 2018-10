Die Freier sollten sich im Klaren darüber sein, dass die Prostituierten, mit denen sie verkehren, das möglicherweise nicht freiwillig tun - sondern dazu gezwungen werden. Robert Črepinko, Europol

Auch Europol in Brüssel befasst sich mit diesen Fällen. "Menschenhandel ist eine der brutalsten Arten der Kriminalität, die wir verfolgen", sagt Robert Črepinko, Leiter der Abteilung Menschenhandel. Es gebe verschiedene Formen. "Wir reden etwa von Zwangsprostitution und sexueller Ausbeutung. All das dient nur einem Zweck: so viel Profit zu machen wie möglich, während die Opfer mit fast nichts zurückbleiben."



Befördert das liberale Deutschland mehr Zwangsprostitution? So einfach sei es nicht, sagt der Chefermittler. Es gebe diese Fälle sowohl in sehr konservativen als auch in liberalen Gesellschaften. "Die Freier sollten sich im Klaren darüber sein, dass die Prostituierten, mit denen sie verkehren, das möglicherweise nicht freiwillig tun - sondern dazu gezwungen werden."