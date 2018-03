Denn auch in der neuen Großen Koalition sind gleich mehrere Häuser für Netzpolitik zuständig. Das Verkehrsministerium für den Breitbandausbau. Das Wirtschaftsministerium etwa für die Förderung junger Internetfirmen, also Start-ups. Und das Innenministerium für die digitale Verwaltung. Dorothee Bär darf diese drei Häuser künftig koordinieren. Ein großer Stab an Mitarbeitern, ein durchschlagskräftiges Budget - Fehlanzeige. Das Konstrukt erinnert an die Staatsministerin für Integration, Aydan Özoguz. Ihr Erfolg in der vergangenen Legislaturperiode: Mäßig. Ein ums andere Mal hatte das CDU-geführte Innenministerium die SPD-Frau abblitzen lassen.