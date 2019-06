Wie in Deutschland sind auch in Österreich die Mieten drastisch gestiegen. Dennoch: Dort gibt es nicht einmal in den Großstädten einen Mangel an Sozialwohnungen, denn dort ist das System anders organisiert als in Deutschland. Die Regel: Einmal Sozialwohnung – immer Sozialwohnung. Die Mieten sind günstig, denn die Stadt berechnet nur die Betriebskosten und den Erhalt des Gebäudes. Das führt dazu, dass in vielen neuen Gebäuden die Mieten nach einer Weile sogar noch einmal sinken.