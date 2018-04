Um die Legitimität des möglichen Thronfolgers zu bestätigen, musste früher der Innenminister bei der Geburt des Kindes anwesend sein. Seit Ende der 1930er Jahre ist das nicht mehr der Fall.



Der königliche Nachwuchs wird in London mit Salutschüssen willkommen geheißen: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst.