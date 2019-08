Die nun eingereichte Musterklage mit mehreren hundert Betroffenen könnte das nun ändern. Gleichzeitig stellt sie auch die Existenz von "Boys Scouts of America" in Frage. Die Verbandsleitung denkt offenbar darüber, die BSA für bankrott erklären zu lassen. Damit könnte sich die Organisation vor drohenden Schadensersatzzahlungen in mehrstelliger Millionenhöhe drücken. Am Ende würde also das passieren, was James Kretschmer sich wünscht: Der Untergang des Pfadfinderverbandes in den USA. Er selbst kämpft immer noch mit den psychischen Folgen seiner Erfahrung von 1970. Damals hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen: "Ich saß in der Mitte eines Highways und dachte, es wäre ok, wenn jetzt ein großer LKW kommt. Dann wäre es vorbei. Dann müsste ich damit nicht mehr leben." Jetzt will Kretschmer nur noch eines: Dass kein Pfadfinder mehr das durchmachen muss, was ihm vor langer Zeit angetan wurde.