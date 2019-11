Da das Projekt "GERDA" – "geschützte e-Rezept-Dienst der Apotheken" - vorerst nur in der Region Stuttgart und im Landkreis Tuttlingen umgesetzt wird, müssen die teilnehmenden Patienten aus diesen Regionen stammen. Nach Behandlung wird das e-Rezept verschlüsselt in der App angezeigt. GERDA ist dabei der sichere Rezeptspeicher, der vom Arzt, der Apotheke sowie dem Patienten bedient werden kann.



Die App verfügt zudem über eine Liste der am Projekt beteiligten Apotheken. So hat der Patient die freie Wahl und ist nicht an bestimmte Apotheken gebunden.