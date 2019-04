Das Flüchtlingsproblem, das ein weltweites ist, ruht hier in Europa auf den Schultern der Bewohner von fünf Inseln. Antonis Rigas, Ärzte ohne Grenzen

Die bei Touristen beliebte Kleinstadt Vathy im Nordosten von Samos ist mit 7.000 Einwohnern in etwa so groß wie das malerische Mittenwald in Bayern. Mit dem Unterschied, dass oberhalb der Inselgemeinde 4.500 Flüchtlinge und Migranten ihr Dasein fristen. Sie haben sich notgedrungen rund um den so genannten Hotspot der Insel angesiedelt, ein ehemaliges Gefängnis, das hinter seinen mit Stacheldraht bewehrten Stahlzäunen Platz für gerade mal 650 Menschen bietet. Alle harren sie auf die Annahme oder Ablehnung ihres Asyl-Bescheids.



Außerhalb des Auffanglagers gibt es keine Toiletten, ein verunreinigter Brunnen dient als einzige Wasserquelle. Die Flüchtlinge versuchen so weit wie möglich, den Müll und die Fäkalien selbst zu entsorgen. Das Militär liefert Tiefkühlkost. Dafür wird angestanden, von morgens bis abends zieht sich die Menschenschlange vor der Essensausgabe durch das Ghetto. Rund 100 unbegleitete Kinder tummeln sich dort, dazu alte Menschen, Schwangere, Kranke. In Europa, auf einer Insel, die den Europäern einst als Urlaubsparadies galt.