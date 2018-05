"Man darf es nicht vergessen", sagte Patxi García, ein Besucher der Ausstellung, dem ZDF. "Auf den Fotos sieht man nur die Landschaften, nicht den Terror, den wir erlebt haben. Und den wir gerne vergessen würden", kommentiert Olga Lopez Armendi, die "viele schlechte Erinnerungen" an die ETA Zeit hat. Wie man sich an die Geschichte der Untergrundorganisation erinnern soll, darüber wird in Spanien schon heftig debattiert. Ein Zeichen für die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Am 20. April bat die ETA für jene Opfer, die nicht am Konflikt teilgenommen haben, um Verzeihung. Was andeutet, dass Polizisten als Opfer weiterhin als legitim befunden werden.