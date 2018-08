Man sieht es den urlaubsentspannten EU-Kommissaren nicht an, doch diese beiden Tage dürften für sie der Auftakt eines harten Herbstes werden. Donnerstagnachmittag trudelten sie im belgischen Genval ein. Hier, vor idyllischer Seekulisse, lädt der Kommissionspräsident zur diesjährigen Klausursitzung. Vertraulich soll sie sein, die exklusive Runde - und eine Vorbereitung auf die große Jahresrede, die "State of the Union" des EU-Kommissionspräsidenten. Das Treffen, bei dem 27 Kommissare die politische Stimmung ihrer Heimatländer zusammentragen, läutet das Ende der Sommerpause und den Neuanfang europäischer Auseinandersetzungen ein. Was vor den Ferien in der EU-Politik liegenblieb, muss nach Genval schleunigst angepackt werden. In diesem Jahr ist das eine ganze Menge.