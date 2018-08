Die Flugzeuge der Linie befinden sich heute in den Händen der Lufthansa-Tochter Eurowings, der britischen Easyjet und der irischen Ryanair. Letztere hat sich die Mehrheit an Laudamotion gekauft, der Fluglinie des früheren Rennfahrers Niki Lauda. Dieser hatte zuvor die Air-Berlin-Tochter Niki übernommen, die er einst an die Pleite-Airline verkauft hatte. Die Übernahme von Maschinen und Personal verläuft bei Lufthansa alles andere als reibungslos. So sind die Integrationskosten höher als ursprünglich angenommen.



Außerdem beschwert sich die Gewerkschaft ver.di, dass die Verhandlungen über einen Tarifvertrag für 1.000 ehemalige Air-Berlin-Flugbegleiter bei Eurowings auch nach neun Runden noch zu keiner Einigung geführt haben. Viele der ehemals mehr als 8.000 Mitarbeiter der Pleite-Airline sind bei Transfergesellschaften oder anderen Airlines und Technikbetrieben untergekommen. Der ehemalige Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann konnte auch mit dem Kapitel Insolvenz abschließen. Er unterschrieb eine Vereinbarung, wonach sein ursprünglich bis 2021 datierter Vertrag schon Ende des Jahres ausläuft. Dabei verzichtete er auf Gehalt in unbekannter Höhe.