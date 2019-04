Das Dorf liegt auf einer Hügelkuppe nördlich von Jerusalem. An den Hängen ziehen sich steinige Terrassen entlang, auf denen Olivenbäume wachsen. Der Ort ist seit Jahrzehnten bekannt als eine linke Hochburg. Man sieht es an Graffiti mit dem kommunistischen Symbol von Hammer und Sichel an den Hauswänden. Man merkt es aber auch daran, dass es in Farcha Initiativen wie den "Women's Club" gibt, in dem sich arbeitende Frauen gegenseitig unterstützen. Oder daran, dass Mädchen und Jungen gemeinsam zur Grundschule gehen, was im Westjordanland nicht selbstverständlich ist.