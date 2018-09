Die Warnung ist nicht unbegründet. Denn in diesen Wochen entscheidet sich, nach welchen Kriterien der Bund die Mobilfunkfrequenzen der Zukunft versteigern wird - also die sogenannten 5G-Frequenzen. Und dabei könnten ländliche Regionen benachteiligt werden. 5G, das steht für den Mobilfunk der 5. Generation, den LTE-Nachfolger. Schneller soll er sein und Zukunftstechniken wie autonom fahrende Autos überhaupt erst ermöglichen. Anfang 2019 könnten Anbieter wie die Telekom oder Vodafone dem Bund die Frequenzen abkaufen. Beobachter rechnen mit Einnahmen im Milliardenbereich. In Bonn hat am Montag dazu der Beirat der Bundesnetzagentur getagt.