Die Suche nach künstlicher Intelligenz ist nicht neu, hat aber in den letzten Jahren kräftig an Fahrt aufgenommen. Das liegt unter anderem daran, dass die Probleme, bei denen Menschen dringend Hilfe benötigen, so vielseitig und komplex geworden sind, dass sie ohne technische Hilfe kaum noch bewerkstelligt werden können. Stichwort "Verkehrsinfarkt", Fachkräftemangel in Krankenhäusern oder - wohl die gefährlicheste Baustelle der Menschheit - der Klimawandel.