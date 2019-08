Es war ganz leicht mit Fake Views Geld zu machen. 2013 startete der Kanadier Martin V. seine Seite 500Views. Darüber verkauft er künstliche Abrufe von YouTube-Videos. Damals, mit Mitte 20, nahm das Geschäft sofort Fahrt auf. Weil er in Googles Suchergebnissen weit oben gelistet war, landeten all jene, die die Reichweite ihrer Videos erhöhen wollten, bei Martin. "Damals habe ich 30.000 bis 40.000 Dollar im Monat verdient. Heute mache ich nicht annähernd so viel." Denn die Konkurrenz ist hart. Mittlerweile, sagt Martin, verdiene er zwischen fünf- und zehntausend Dollar im Monat.